Kan søke sommerjobb

Surnadal kommune varsler at ungdom registrert bosatt i Surnadal kan søke på ordningen "Sommerjobb for ungdom". Hovedmålet er å gi ungdommene innsikt i Surnadal kommune som arbeidsplass og er å anse som en introduksjon til arbeidslivet.

De ungdommene som får tilbud om jobb, vil få dette tilbudet i to uker hver og må kunne jobbe sammenhengende de to ukene for å få jobben. Målgruppa i år er ungdom født i åra 2000 og 2001.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være renhold, rydding, vedlikehold av grøntanlegg med luking og plenklipping, ellers maling/beising, arbeid i barnehage, lett vedlikeholdsarbeid, miljøtiltak på omsorgsbolig og ved institusjonene, kjøkkenarbeid, arbeid i bo- og aktivitetstjenesten eventuelt arbeid for frivillige lag og organisasjoner.

Søknadsfrist til Surnadal kommune er mandag 24. april.

I Rindal kommune tilbys 20 stillinger der de som får tilbud om jobb får jobbe to uker hver. Som i Surnadal kan ungdom født i 2000 og 2001 søke på "Sommerjobb for ungdom".

Arbeidsoppgaver for ungdom i Rindal blir maling/vedlikehold ved teknisk avdeling, renhold ved teknisk avdeling, medhjelper i barnehagen eller aktivitør/medhjelper ved Rindal helsetun.

I søknad til Rindal kommune skriver du litt om deg sjøl og når du er født, hvilke erfaringer du har fra eventuelt tidligere jobber, interesser i tillegg til skolegang, hvorfor kommunen skal velge deg til sommerjobb i Rindal kommune og til slutt en prioritering av hva slags arbeidsoppgaver du helst ønsker.

Ytterligere opplysninger om "Sommerjobb for ungdom" finnes på kommunenes heimesider.

I Rindal gjelder det å hive seg rundt og søke, for fristen går ut allerede torsdag 6. april.