Landsmøte i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet avholder landsmøte i Oslo konkressenter 20.-23. april og Møre og Romsdal Arbeiderparti har valgt 13 delegater. Det melder fylkessekretær Egil Ekhaugen.

I tillegg til disse, møter Else-May Botten som sentralstyremedlem og Per Vidar Kjølmoen og Berit Tønnesen som landsstyremedlemmer.

Delegasjonen fra Møre og Romsdal hadde forberedende møte 3. april for å forberede innlegg og forslag de vil fremme på landsmøtet. Anne Kristin Bryne fra Ålesund ble valgt som delegasjonsleder mens sentralstyret har foreslått Per Vidar Kjølmoen, Rauma, som medlem i redaksjonskomiteen for politiske saker og Roger Osen, Smøla, som sekretær for landsmøtet.