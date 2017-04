Nå kan du sjekke skatten din

Tirsdag blir skattemeldingen tilgjengelig for alle lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende. De foreløpige tallene viser at de fleste i Møre og Romsdal har penger til gode.

Selvangivelsen har endret navn til skattemelding. Årsaken er den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar i år. Utover det nye navnet er det ingen store endringer for folk flest. Som vanlig er du selv ansvarlig for at opplysningene i skattemeldingen stemmer.

– Det gjelder spesielt hvis du har hatt større livsendringer det siste året. Det kan for eksempel være at du har kjøpt eller solgt bolig, blitt pensjonist eller fått barn. Husk også å sjekke at du har fått med alle fradragene du har krav på. Der kan det være penger å spare, sier Rune Langsø Johansen, fungerende regiondirektør i Skatt Midt-Norge.

Flesteparten får penger igjen Foreløpige beregninger viser at i Møre og Romsdal så vil ca.148 000 skattebetalere få til sammen 1,6 milliarder kroner igjen på skatten, eller litt over 11 000 kroner i gjennomsnitt. Nesten 36 000 må derimot belage seg på å betale restskatt, til sammen 787 millioner kroner, eller 22 000 kroner i snitt. Disse tallene kan endre seg, men det ser uansett til at flesteparten kan glede seg over å få penger igjen på skatten.

Flertallet velger elektronisk Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen. De aller fleste lønnstakere og pensjonister sjekker, endrer og leverer skattemeldingen sin elektronisk. I år har nærmere 184 000 av skattebetalerne i Møre og Romsdal fått skattemeldingen elektronisk, mens litt over 49 000 har fått den på papir. Digitaliseringen gjør at vi kan behandle skattemeldingen raskere enn før.

Hva er nytt? Nytt i år er at privatpersoner kan delegere utfylling og innsending av skattemeldingen til andre, slik som næringsdrivende kan gjøre. – Det betyr at du kan få hjelp av et familiemedlem eller andre du stoler på eller ev. en regnskapsfører til å sjekke, endre og levere skattemeldingen din.