Satte spiss på serieåpningen

Da Kristiansund Ballklubb fikk sin debut i Eliteserien på heimebane mot Molde på lørdag, kunne supporterne innta en splitter ny supportercafé - Slatlems Corner - med uteserveringen MøreRoyal Terrasse. Der har Talgø stått for leveransene til et flott uteområde som framstår som unikt i fotballstadionsammenheng.

Anton Slatlem sto for snorklipping like før klokka 16 på lørdag, og snart var lokalet fylt til randen med glade, stolte og syngende supportere. I tillegg til den flotte terrassen, har det vært lagt ned mye dugnadsarbeid på den nye Kristiansund stadion, og supporterne har grunn til å være stolte både av den innsatsen og av laget som har kjempet seg opp i Eliteserien.

Og i Slatlems Corner kunne de nyte en kald forfriskning under tak - noe som kom godt med siden været var typisk nordmørsk denne dagen.

MøreRoyal Terrasse har kommet på plass som et resultat av et bedriftsbesøk ved Gammelfabrikken i Todalen fra daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, der det ble avdekket en felles interesse for å få til noe spesielt sammen på den nye stadion - nemlig en uteservering skjermet for innsyn og åpen kun i et par eksklusive timer før kamp - med litt assosiasjoner til engelsk fotballkultur og sjølsagt kombinert med god profilering av Talgø som lokal næringslivsaktør. Her lå det altså en mulighet til vinn-vinn for begge parter.

Marketingssjef i Talgø, Heid Snekvik, fikk ansvaret for detaljplanlegging av vegger og golv med inntegning av belysning, møblering, blomsterkasser og en hagestue fra Talgø. Norsol på Tingvoll sto for leveransen av markiser og varmelamper, noe som gjør området attraktivt også på litt ruskete hverdager.

Talgø leverte også to salgsdisker produsert i MøreRoyal der Bjørn Sæterbø i Talgø har stått for snekring av bord og benker med bord av bryggedekke og benker av terrassebord. Snekvik opplyser at disse er laget på en så enkel måte at hver og en skal kunne snekre dette møblementet heime.

Selve monteringen på stadion ble gjennomført bare 4-5 dager før åpningskampen, så her var alt avhengig av at ting klaffet. Snekvik roser et godt miljø med positive folk på alle kanter, horder av frivillige som jobbet seint og tidlig for å få anlegget ferdig. Dermed ble alt klart til et utsolgt Kristiansund Stadion kunne ta imot publikum til historiens første eliteseriekamp på Nordmøre - og starten på en ny tidsregning for Kristiansund Ballklubb.

Snekvik forteller at Supportercafeen raskt ble stappfull med kø foran salgsdiskene både ut og inne og med stadig stigende stemning i takt med at tida for avspark nærmet seg. Hun forteller også om gode tilbakemeldinger og mange lovord fra de mange som hadde fått plass i lokalene, og det ble snakket rundt bordene om at de gledet seg til mange trivelige stunder på dette stedet framover.

Divisjonssjef hos Talgø, Bjørn Hauglann, uttaler at de er svært fornøyd med å kunne bidra til en slik møteplass som må sies å være unik i fotballsammenheng. - Vi ser det som viktig å være med og støtte opp om det positive fellesprosjektet KBK er for hele Nordmøre, og i tillegg ser vi jo at dette gir oss veldig fin profilering, føyer han til.

Heid Snekvik er imponert over klubben og gutsen som råder i KBK.

- Kjetil Thorsen er jo en mester i å få med seg folk og skape entusiasme rundt alt han driver med. Han ser en mulighet bak hver stein, og utviser en utrolig raushet mot alle han omgir seg med, sier hun.

Hun nevner at snekkerne som hang i og jobbet i sine gule vernejakker fikk tilbud av Thorsen om VIP-billett til den utsolgte kampen på lørdag før de dro heim.

- Det sier litt om kulturen i klubben. Her finnes ingen "storkarra", men mange store menn og kvinner som har gjort en formidabel jobb - det aller meste på dugnad, sier hun.

Som på åpningskampen vil Slatlems Corner og MøreRoyal Terrasse holde åpent i to timer i forkant av hver heimekamp der alle som vil kan komme innom.