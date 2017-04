Spilleselskapet Betsson.com kom tirsdag med den første totale valgprognosen i landets alle kommuner med valgodds på samtlige 426 kommuner.

- Vi har vært markedsledende på valgodds lenge, og skal treffe på minst 80% av våre prognoser, skriver PR-manager Mikael Mellqvist i en pressemelding.

Betsson har også nasjonale odds og har satt en over/under linje på de ulike partiene slik: Arbeiderpartiet: 32,51% , Høyre: 23,51% , Fremskrittspartiet: 14,01% ,Senterpartiet: 11,01% , Kristelig Folkeparti: 5,51% , Sosialistisk Venstreparti: 4,51% Venstre: 3,81% , Miljøpartiet De Grønne: 2,81, Rødt: 1,21%

- Slik tror vi resultatet ville blitt med valg i morgen, sier Mellqvist. - I enkelte kommuner kan vi allerede nå si hvem som blir størst, og der er oddsen 1,01 – 1,02. Mens i andre kommuner er flere partier helt like, her blir det veldig spennende å se hvem som får sving over valgkampen først, fortsetter Betssons PR-manager.

I 2015 hadde Betsson ordførerodds på alle kommuner. Nå gjør de det samme med stortingsvalget og hvilket parti som blir størst lokalt i de ulike kommunene.

- Vi ønsker å være så lokale som mulig og best på underholdningsspill. Vi skal ikke bare tilby sportsspill til våre kunder og merket stor interesse rundt våre valgodds i 2015. Lokale odds på kommuner og idrettslag er kommet for å bli, avslutter Mikael Mellqvist.

Jonas Gahr Støre er favoritt som ny statsminister til 1.42 i odds, mens Erna Solberg gir 2.65 i odds.