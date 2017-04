Videre til landsmønstring

Avdelingsleder ungdom i Sunndal, Kjersti Ramsøy-Halle, gleder seg stort over at fem unge sunndalinger er tatt ut av Møre og Romsdals fagpanel og skal representere fylket vårt under UKM landsfestivalen 2017.

De fem er:

«From the top» som består av Markus Bjorli, Maritn Bjorli, Torkil Løkkahug og Even Sande.

Bandet fikk følgende attest fra juryen: «Kjempebra cover av låten. Dette var rimelig feilfritt og klokkerent! Solid tromme, tight bass, ren gitar og god vokal».

Ingrid Angela Gravem Isaksen er sendt videre som fotograf og tekstforfatter i UKM media.

2.re_P, Tore Pedersen, står på venteliste.

- Det vil si at dersom et videresendt sceneinnslag, uavhengig av kommune, ikke kan delta, kan 2.re_P også få tilbud. Vi krysser fingrene!, sier Ramsøy-Halle, som gratulerer alle de unge kulturutøverne.

Fylkesmønstringa ble arrangert i Midsund i helga.