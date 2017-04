Miljøsertifisert camping

Valsøytunet, Valsøya Fjordcamping fikk sin miljøsertifisering i Green Key 28. mars i år.

Green Key er reiselivets miljømerke, og per i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP), og drives internasjonalt av FEE (Foundation for Environmental Education).

For å bli Green Key sertifisert må bedriften leve opp til en rekke kriterier innen alt fra energi, vask, avfall og informasjonsarbeid til å være en ansvarlig arbeidsplass.

Bærekraftig turisme

- Green Key viser at virksomheten tar ansvar for miljøet. Dette gjelder både interne rutiner for bedriften og uteområdene som omgir oss. Bedriften vil spare penger i form av energieffektivisering på ulike områder, samtidig som vi tar bedre vare på miljøet. Vi håper at våre gjester vil sette pris på muligheten til å samarbeide med oss om dette, sier daglig leder Magny Strand og miljøansvarlig Sylvi Sæterbø ved Valsøytunet.

Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Flere bytter til Green Key

Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

FEE Norway lanserte høsten 2014 Green Key-programmet i Norge. Allerede har en stor hotellkjede, Rezidor, byttet ordning fra Svanemerket til Green Key, og flere uavhengige hotell er i gang, blant annet Grand Hotel, Oslo. Flere campinger er godt i gang med Green Key denne våren, og har som mål å bli sertifisert før sommeren.

- Vi vil synliggjøre Green Key-sertifiseringen overfor gjestene ved å henge opp informasjon ved resepsjon og prøve å bevisstgjøre dem ved å henge opp plakater ved området for avfallssortering, sier Magny og Sylvi.