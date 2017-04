Vant Primærmetallpris

Vinnerne av Primary Metal Awards for HMS, innovasjon, kvalitet og prestasjon ble offentliggjort onsdag under en seremoni på forretningsområdets lederkonferanse "AMBS and Leadership Conference 2017" i Oslo.

PFA Sunndal og FoU Sunndal vant innovasjonsprisen for sin forbedring av produktivitet og stabilitet i horisontal DC-støping av støpelegeringer basert på numeriske simuleringer.

I sin begrunnelse sier juryen at – Selv om dette ikke er noe stort prosjekt med omfattende økonomisk potensial for hele selskapet, er det et glimrende eksempel på et lite prosjekt som gir raske og gode resultater ved bruk av avanserte vitenskapelige metoder/kompetanse for å løse et produksjonsspørsmål, og et «sultent» anlegg som har implementert resultater hele veien.

FoU Sunndal var også nominert for Green Window Alloy.

Sunndal Su3 var nominert til prestasjonsprisen som ble vunnet av Årdal Karbon i Norge.

– Jeg vil gjerne gratulere vinnerne, og alle som har bidratt med gode ideer og hardt arbeid, sa Hilde Merete Aasheim, leder for Primærmetall, da de nominerte ble presentert. – Det er gjennom alle dere vi bidrar til å gjøre Primærmetall bedre, større og grønnere.

Ellers vant Sunndal Elektrolyse prisen for Beste markedsdag. Dette er en pris som ble stemt fram av deltakerne på konferansen.