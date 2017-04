Farlig is på fjellet

Kystnært sør i Nordland og nedover Vestlandet til Sørlandet er det mange steder full vårløsning under 500moh. Også i de høyereliggende skogsområdene opp til 700moh ser vi at isløsingen er begynt.

Det melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Normalt skjer vårsmelting ved at snøen smelter bort. Økende vannføring i bekkene gjør at isen smelter på alle steder hvor vann er i bevegelse, slik som innløp, utløp og trange sund. Videre løsner isen langs land samtidig med at øvre islag løses opp. I nedbrytningsfasen blir isen mørkere i fargen og nedre del av isen, stålisen, omdannes til stavis og mister bæreevnen. Når isen blir mørkere i fargen smelter den raskt bort.

På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes tryggere på islagte vann.