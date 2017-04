- Mange eldre fortviler

Over 20.000 pensjonister har sendt inn krav om å få se slippen sin. Det kommer inn over 1.000 nye krav om dette hver dag.

Saken dreier seg om at Pensjonistforbundet har protestert mot at NAV ikke lengere sender ut «lønnsslippen» på papir til de som får trygdeytelser. Dette er nå blitt en sak på statsråd Anniken Hauglies bord, som ikke vil fire på vedtaket om at utbetalingsmeldingen nå skal kun gjøres tilgjengelig elektronisk.

Ifølge seniorforsker ved SINTEF, Petter Bae Brandtzæg er rundt 400.000 nordmenn uten internettilknytning og 820.000 nordmenn er hjelpeløse på nett. De fleste av disse er eldre mennesker. SINTEF-forskeren viser også til at selv nye, datakyndige pensjonister har problemer med å henge med i den rivende teknologiske utviklingen som finner sted. Brandtzæg hevdet at det nå er et klasseskille i samfunnet mellom dem som kan data og dem som ikke kan.

Det er pensjonistforbundet som opplyser dette i en pressemelding.

Saken har vært oppe i Stortinget en rekke ganger, men flertallet står fast på beslutningen. Dette blir da et paradoks når man i disse dager i det samme storting, vedtar et lovforslag om at forbudet mot aldersdiskriminering også skal gjelde utenfor arbeidslivet. Dette er en sak Pensjonistforbundet har kjempet for i ti år.

Henvendelsene er mange også i Møre og Romsdal. Fylkesleder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet sier det kommer altfor mange henvendelser.

- Denne ordningen er nok innført en generasjon for tidlig. Både til fylkeskontoret og til styremedlemmer på fylkes- og lokalplan kommer det fortvilte henvendelser. Dette er noe som opptar folk flest, selv om beløpet på utbetalingene ikke endrer seg og at man får melding dersom det blir endring. Man ønsker rett og slett å ha kontroll selv – som rimelig er.

Steinsvoll sier de fikk tilsendt en kasse med postkort man kunne fylle ut og protestere. - Disse forsvant som dugg for sol og vi har dessverre ikke flere igjen. Men, fortvil ikke. Lokalforeningene har oppropslister hvor man kan tegne seg på. Vi gir oss ikke med det første – vi vil sloss for denne saken.