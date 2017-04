Nyttig næringslivs- samarbeid

Gjennom mine mange år i avisbransjen har jeg og mine kolleger skrevet spalte opp og spalte ned om ulike offentlig støtta prosjekt som har som mål å framskaffe nye arbeidsplasser. Noen prosjekt har det gått sånn passelig med, andre har det ikke gått bra med i det hele tatt. Heldigvis finnes også eksempler på dem som har fått det til. SuSu-samarbeidet må sies å tilhøre den siste kategorien. Det er vanskelig å være bastant når man skal telle opp hvor mange arbeidsplasser næringssamarbeidet mellom Surnadal og Sunndal har skapt, men det er liten tvil om at det har gitt positive resultat.

En fellesnevner for alle slike prosjekt er tiltaksarbeid. Det er i seg sjøl ingen enkel øvelse. Kommuner og ulike prosjekt kan bidra med tilrettelegging, men det er umulig å vedta at det skal etableres nye arbeidsplasser. Der er man avhengige av gründere for å skape nye, og stabeis med omstillingsevne for å holde eksisterende arbeidsplasser i gang.

Da nabokommunene Surnadal og Sunndal i 2013 inngikk det de kaller et strategisk samarbeid om næringsutvikling, ble det bestemt at visjonen for samarbeidet skulle være at folk skulle bli tatt varmt imot. Samarbeidet skulle videre fremme skaperkraft, hente synergier og foredle mangfold. En god visjon.

Jeg var på pressekonferanse hos Talgø MøreTre sist fredag. Der merket jeg meg at Talgøsjef Terje Talgø roste SuSu-samarbeidet og uttrykte et klart ønske om at det må fortsette. Det må være en bra attest. Det er også andre næringsretta ting på gang i regionen. Magne Løfaldli har et ord med i laget for flere av dem.

Jeg tror det er riktig å se det lokale næringslivsarbeidet på indre Nordmøre i en større sammenheng. Ikke minst når det gjelder infrastruktur. Kommunene står sammen om Todalsfjordprosjektet. Det er svært viktig at de i samarbeid med fylkeskommunen skyver på og står samlet om prosjektet også framover.

Samarbeidsvilje på tvers av styrerom og politiske fora er viktig dersom man skal lykkes i å utvikle lokalsamfunnet i ei positiv retning. Nordmøre har vært preget av sterk uro siden plasseringen av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal ble bestemt. Jeg synes faktisk å øyne at det går litt bedre nå. Frontene virker litt mindre skarpe på en del områder. Kanskje er det våren og fotballstarten som bidrar til at det i alle fall blant folk flest snart kan gå i retning av normale tilstander igjen.

God helg!