Vått i Trollheimen

Mannskaper fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps geileidet torsdag betjeningen til Trollheimshytta innover Folddalen med snøskutere, hengere og mannskap på slep.

- Vi fikk dem jo innover, men det var ikke fritt for at vi ble litt våte. Det plaskregnet absolutt hele turen, forteller korpsleder Richard Halgunset.

Det var krevende å forsere bekker og elver, og blant annet har isfåra tatt Svartåbrua i løpet av vinteren.

- Vi kjørte nedover langs elva et stykke for å se om vi kunne finne igjen brua, og vi fant den et par kilometer lenger ned i elva, forteller Halgunset.

Trondheims Turistforening (TT) anbefaler skituristene å gå Finnskaret for å komme til Trollheimshytta, men Halgunset opplyser at det fortsatt er mulig for skiturister å gå sommerruta, og krysse elva over hengebrua. Den står nemlig fortsatt.

TT har daglige oppdateringer på sine heimesider - her - på vær og føreforhold med anbefalte ruter for ferdsel i Trollheimen i påska.

Mannskapene fra Røde Kors og betjeningen til Trollheimshytta kjørte fjella innover til Folddalen, men på returen valgte de å kjøre langs Gråsjøen.

- Den ruta er ikke å anbefale for skiturister siden det er mye overvann. Da vi kjørte der, var det 2-3 centimeter tykk is og så et lag på 30-40 centimeter med issørpe under der, forteller Halgunset.

Han påpeker at forholdene trolig vil bli enda dårligere med det været som er meldt, og understreker at det er ikke nødvendigvis trygt for skiturister å gå på steder der det er skuterspor.

Det går mot Palmesøndagshelg, og mange har sikkert startet påskeferien. Halgunset gir råd til skiturister om å unngå blått vatn og heller gå rundt, og i hvertfall unngå bekkeoser både inn og ut av vatnet, der isen vil være utrygg.

Rindal Røde Kors Hjelpekorps vil ha heimevakt, med stadig med fire mann i beredskap og bil med henger ferdig pakket med snøskuter og utstyr. Hjelpekorpset kan nås på telefon 95721034 både for alarm og ellers spørsmål om føreforhold i fjellet.