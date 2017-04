Økende skredfare

Vurderingen gjelder både for mandag og tirsdag.

Det er kraftige snøbyger i kombinasjon med nordvest kuling som gjør at det i løpet av kort tid vil legge seg opp tjukke nysnøflak. Dette vil gi raskt økende snøskredfare.

- Snøskred kan løses ut av en skiløper eller løsne av seg selv. Konservative vegvalg anbefales og det må også tas hensyn til utløpsområder. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap inntil nysnøflakene har stabilisere seg, skriver Varsom.no.

Halvor Hagen er skredvarsler for NVE og forteller til NRK at farenivået er likt over hele fylket.

– Nå snur været. Nå har vi en stigende skredfare, til skredfarenivå 3, sier Hagen.

Skredfareskalaen går helt opp til fem, men det er en unntakstilstand. Derfor regner NVE nivå fire normalt sett som den høyeste.

Varsom.no sier følgende om faregrad 3:

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

For å holde deg oppdatert på skredfarenivå i Møre og Romsdal, se varsom.no.