– Har gode kvaliteter

– Det er kjent at salen har en veldig tørr akustikk. Slik er det, og slik er også mange andre scener, sier han.

– Det er et lite minus med salen, men Hovshall har også gode kvaliteter. Det sier også folk som reiser land og strand rundt på ulike scener, understreker han, og nevner flere kjente artister som har besøkt Sunndal.

Samtidig medgir han at forholdene ikke er de beste for utøvere av akustisk musikk. Ansnes sier han likevel ikke har merket noen stor pågang av henvendelser om dette.

– Men skulle dette vise seg å bli et stort problem, kan vi se om vi kan gjøre noe for å forbedre akustikken.

Ansnes synes det er interessant å høre at Stomsvik nevner Keila som et scenealternativ for framtida.

– På sikt kan det bli aktuelt å bygge om Keila, det ligger noen muligheter der som vi har snakket om en stund. I så fall vil vi måtte gjøre noe med lokalet først, både scene og vegger, sier Ansnes, og antyder et lokale som vil ha plass til rundt hundre personer.