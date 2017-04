Vinterlig i påskefjellet

Om lag 20-30 cm nysnø var det nok kommet. I løpet av formiddagstimene ble skiløypene preparert på nytt - det var også god framkommelighet på parkeringsplassene selv om de ikke var brøytet ved middagstider. Som de tidligere dagene var Hjelpekorpset sine mannskaper travelt opptatt med frakting av forsyninger.

Infosentralen til Møre og Romsdal Røde Kors skriver i en oppsummering tirsdag kveld at været har vært langt bedre enn mandag. Utfarten i påskefjellet har derfor vært rapportert fra middels til stor.

Det er innrapportert to skader i anlegg.

- Vi håper folk nyter påskefjellet, men minner om at det er meldt betydelig skredfare i området Sunnmøre, Romsdal og Trollheimen, vær obs på at det kan være lokale variasjoner. Vi oppfordrer folk til å lese og benytte seg av varsom.no aktivt. Vi har i dag hatt 6 hjelpekorps med utvidet beredskap på påskefjellet rundt om i fylket. Dette i tillegg til den ordinære hjelpekorpsberedskapen, som her i fylket er 430 hjelpekorpsere, skriver infosentralen.