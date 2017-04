Bålforbud i påska

Midt i påskeferien begynner det generelle bålforbudet i Norge – for å forhindre skog- og lyngbrann. Men det er lov å bruke hodet, skriver norsk friluftsliv i en pressemelding.

I perioden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.

Dette midt i påskeferien, da bål er en del av feiringa av friluftspåska. Noen steder i landet blir bål tent på snø, andre steder er det bart, og det er i de bare områdene det er lurt å bruke hodet.

Forbudt i all utmark

Reglene for bålbrenning ble endret i fjor, der forbudet ble utvidet til å gjelde all utmark.

- Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – en fellesorganisasjon for 16 norske friluftsorganisasjoner.

Men naturen er ulik, og våren kommer på ulike tider i Norge. Nytt fra i fjor var også at den nye forskriften åpner for at man kan bruke hodet og likevel kan tenne bål – om det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø. Man kan også grille på stranden, i god avstand fra skog og vegetasjon.

- Mange kommuner har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet. Men ved høy skogbrannfare kan hver enkelt kommune legge ned forbud mot å gjøre opp ild utendørs, forteller Heimdal.

- Bruk hodet

- Vi oppfordrer alle til å nyte våren og sommeren med mye friluftsliv – men ønsker du å tenne bål er det viktig å vite hvilke regler som gjelder. Respekter bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet, og sjekk gjerne på nettet om din kommune har egne regler, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Mange glemmer også at engangsgriller kan svi bakken under og skape glør som kan ligge å ulme. Grundig slukking er viktig etter all grilling og bålbrenning. Yr.no har også en indeks for skogbrannfare som kan være nyttig å følge med på.

Sporløs ferdsel

Det å tenne opp bål og være mye ute i naturen er gamle tradisjoner i Norge. Selv om man ikke har lov til å tenne opp bål, finnes det andre alternativer for å få laget seg varm mat på tur, slik som primus og stormkjøkken.

Hvis det ikke medfører fare, og man likevel tenner opp bål, så anbefaler Norsk Friluftsliv å gjøre det på en sporløs måte.

- Skal du tenne bål, er det bedre at du bruker en bålplass som allerede eksisterer, i stedet for å lage en ny. Bygger du opp et nytt bål med steiner, så legg steinene på plass igjen etter at du er ferdig med bålet, og husk å slukke godt, oppfordrer Lasse Heimdal.

Tips til trygg bålbrenning:

• Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.

• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.

• Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

(Kilde: DSB)