- Få ut fingern

Terje Hals mener Møre og Romsdal fylkeskommune leker med sikkerheten til ferjepassasjerer som reiser strekninga Tømmervågen-Seivika.

Problemet er gassbilene og som Hals ser det, fylkeskommunens manglende vilje til å montere slukkeutsyr i ferjene. Hals mener fylkespolitikerne i Møre og Romsdal må slutte og latterliggjøre de reisende og de som bringer problemet til torgs, og heller få ut fingeren å montere slukkeustyr som ligger og venter på montering.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag! Og jeg er oppe tidlig. Sola skinner så vakkert mot en litt disig himmel, der den kravler seg modig over ryggen på fjellene mellom Halsa og Surnadal. Jeg skal på vakt, og må med første fergen på Tømmervågen som går klokken 0850.

Klokken er passert 08( som det heter i våre dager). Jeg er nydusjet, håret i vante vendinger og med riktig lukt under armene. Egentlig er alt såre vel.

Et kjapt toalettbesøk, og så undrer jeg på om jeg bare skal sette meg i bilen og kjøre på fergekaien(?). Det er over en halv time til fergen går, så jeg har rikelig med tid.

Skitt au! Jeg har da Jo Nesbøs siste liggende i fremsetet, så jeg - bare kjører.

Gud være lovet!

Det sa jeg til meg selv da jeg kom frem - denne hellige dagen.

Gassbil.

Står først i køen. Jeg er bil nr. 4. Begynner straks å telle folk i bilene. Jeg er passasjer nr.6. Bak meg kommer flere biler, deriblant en lastebil med to personer.

Trolig er det noen som ikke kommer med. Alle vet vi at - er det med en gassbil, så tar fergen kun 25 passasjerer. Der er de som kan ofres om gassbilen går i lufta. The expendables, som Donald Trump ville ha sagt.

Glad og med ikke så lite lettelse, siger første delen av køen ombord og løser bilett. Det endelige bevis på at vi er - turens utvalgte folk. Noen må sikkert stå igjen. En times venting. Det er jo søndagsrute.

24 minutter senere smyger B/F Bjørnsund sin smekre front inn i fergeleie på Seivika. En flokk måker sloss om å få sitte på toppen av heisetårnene til fergelemmen.

Sakte går lemmen ned og bommen opp, og fergekøen som skal nordøstover kommer til syne. Aller først:

Gassbil.

Ingen av disse to gassbilene er varslet over Fjord1's varslingstjeneste. Hadde bilene vært varslet, hadde jeg reist en time før avgang.

For å være sikker.

Jeg har påpekt dette i tidligere innlegg, både på nettet og i TK, med bare "spott" til svar fra de som er selvopnevnte ledere for samferdsel i vårt fylke. Representanten fra Nordmørslista i sanferdselsutvalget har påpekt problemet, og blitt blankt avvist og nedstemt i ren hersketeknikk stil.

25 personer kom med første ferge fra Tømmervågen denne skjærtorsdag morgen. 25 personer kom seg fra Seivika.

Alle vet hvordan problemet kan løses, men ingen tar de nødvendige avgjørelsene, og monterer godkjent slukningutstyr på en av fergene. For gasstransporten vitner om at produksjonen på Tjeldbergodden går så det griner. Enda et bevis på et av Nordmøres flotte industriprosjekt.

Jeg ønsker gassbilene velkommen! Så er det bare for Fylkeskommunene å "få ut fingeren", og få slukningsutstyret montert.

Det er jo innkjøpt!

Terje Hals, Nordmørslista