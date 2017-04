Vil ha færre lam og flere rovdyr

Berit Helberg i Bygdefolk for rovdyr skyter med skarpt mot det hun mener er rovdyrhatere, og lurer på om media er sponset av dem.

Helberg mener det bygges for mange sauefjøs og sendes for mange fristelser i form av sau ut til rovdyra i villmarka.

Helberg mener det piskes opp en hatstemning mot rovdyr som overskygger problemet med sauer og lam som plages i utmarka.

Les innlegget under:

Er media sponset av hysteriske ulvehatere?

av Berit Helberg, medlem i Bygdefolk For Rovdyr

Vi skriver 13. april i det Herrens år 2017 og av overskriftene her og der, kan vi lese disse gullkornene: "Ulv krysset flere skispor i Ringsaker" http://m.h-a.no/nyhet/ulv-krysset-flere-skispor-i-ringsaker#.WO_HLdLyjIV "Bjørn tok elg, ordføreren krever felling" (med bildetekst som forteller om bjørnens blodige nattverd) http://www.nationen.no/nyhet/se-bjornens-blodige-nattverd-i-paskeskogen/?share=eTO4MJSK6u5%2BQvbiWzNqJhV64xs3tn6ZB3VV6Rg5ZUnouWa2HzlIVcQLKHM6y47%2FykCJ0N%2BUJw1%2FFo7SQiEyaFTgUhkOuQ1gvUSg59BoQrVL45pJ43PH5BrtMwh0Bw1v9sWZq%2F%2Bb7CM2arLA00xJ517aY%2BpVHUbEHVZyMBijHj0%3D "Enorm overproduksjon av lammekjøtt" http://e24.no/naeringsliv/dagligvarebransjen/enorm-overproduksjon-av-lammekjoett-likevel-faar-du-ikke-billigere-lam-i-butikk/23974157

Den siste fra e24 tok jeg med for å sette de to andre overskriftene litt i perspektiv. Tilbake til medias rolle: Det er ikke første gang media bevisst skriver for å hause opp folk uten grunn. Det er selvfølgelig salgstall og leserklikk det går på, noe annet er umulig. Vinklingen på at ulv har krysset flere skispor og bjørnen har hatt blodig nattverd, viser en mangel på både seriøsitet og integritet, og journalistene burde blitt sendt på naturkurs som straff for å gjøre rovdyrdebatten mer blodig, og belaste rovdyrene ytterligere med uvettig forfølgelse og drap, ved opphausing, skrekk og gru og bloddryppende bokstaver. De overskriftene jeg valgte, var fra 13. april men det finnes dessverre alt for mange med samme type ordlyd å velge mellom, fra diverse aviser som vil ha flere lesere inn på blodige innlegg.

Media, hva feiler det dere? Ja vel, en ulv krysset skisporene, men det er da gudbedremeg langt bedre DET enn at den fulgte et skispor? Da skulle vi ha sett på tivoli i overskriftene, vel! Og en bjørn som våkner fra vinterdvalen og er skrubbesulten, og er så heldig å klare å felle en elg så den får mat i magen, dette skal skrikes opp som noe forskrekkelig blodig? En normal hendelse i normal natur? Det hadde vært langt bedre å vinkle det mot det håpløse i ordførerens reaksjon når enhver tenkende figur skjønner hvordan rovdyr får mat. Nå har Nationen klart å framstille både ordføreren og seg selv som naturidioter.

Et tips til ordføreren: Neste gang det nærmer seg tiden da bjørnene våkner, sett ut noen sekker med gulrøtter, siden du er for gjerrig på elgkjøttet til å la bamsen hente maten sin sjøl. Og til Nationen og H-A: Skam dere for å sette slikt makkverk på trykk. Det dere burde begynne å ta opp, er hvor mange sauer og lam som plages i utmarka, og blir liggende og bli gamle og grønne på fryselagere lenge etter at Nortura har bedt sauebønder om å IKKE utvide og IKKE bygge flere sauefjøs. Antall sau i utmarka må ned, det er alt for mange, noe svinntallene viser og som burde få alle alarmklokker hos normale folk til å ringe som besatt, men dette er ikke interessant for noen av dere norske aviser å skrive om da det er mye mer lesertall i blodige nattverder og den skrekken og gruen i at en ulv har kryssa skispor. Dere fordummer dere sjøl og bringer rovdyrdebatten til et lavere nivå i jakten deres på leserklikk.

Skam dere!