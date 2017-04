- Ikke kjør hvis du er i tvil

Det rådet kommer fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

– Alt for mange tar sjansen. Det er ikke verdt det, sier Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen.

For mange betyr påskeferien sol, skitur, klisterføre – og litt ekstra alkohol. Tall fra transportøkonomisk institutt viser at det i snitt gjennomføres om lag 30.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Mange av dem er trolig i bakrus, etter en fuktig kveld.

Kari Randen råder folk til å tenke seg godt om før de setter seg bak rattet:

– Å kjøre bil handler ikke bare om din egen sikkerhet, men om sikkerheten til alle andre også. Derfor bør du være påpasselig i trafikken, sier Randen på nettsiden til AV-OG-TIL.

Så når er det greit å kjøre og hva skal man gjøre? Her er tre tips fra AV-OG-TIL om når det er greit å sette seg bak rattet på vei ned fra påskefjellet:

1. Er du i tvil om du har promille, bør du ikke kjøre

Om du må komme deg hjem, kan du gjerne se etter alternativer. Finnes det andre, som ikke har drukket eller drukket mindre, som kan kjøre? Finnes det alternative transportmidler? Er det mulig å bli lenger på hytta før dere kjører?

2. Ha gode marginer

Det finnes en rekke promillekalkulatorer på nett og mobil, som blir hyppig brukt når man er i tvil om man er i bakrus. Dessverre har slike kalkulatorer ofte en rekke feilkilder, som høyde, vekt, kjønn og muskelmasse vil påvirke. Om du vil regne deg fram til din promille bør du ha betydelige marginer, så du ikke utsetter noen for risiko.

3. Begrens alkoholinntaket kvelden før en kjøretur

Kanskje viktigst av alt: Vet du at du skal kjøre bil dagen derpå, bør du vise godt alkovett og drikke mindre kvelden før. Drikk gjerne godt med vann mellom alkoholen. Planlegg hvem som skal kjøre hjem, så alkoholinntaket begrenses deretter.

- Vin, påskeegg og appelsin

I fjor ble det solgt 5.571.297 liter vin i påskemåneden, noe som tilsvarer nesten 2 millioner kartonger med vin.

- At vinflaska nesten er like vanlig som påskeegg og appelsin, kan være en utfordring for mange barn, sier daglig leder i Av-og-til, Kari Randen til P4-nyhetene.