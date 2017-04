Nerdenes høytid

Surnadal-gutten stortrives på det som etter sigende skal være verdens største LAN.

-Helt topp, og en opplevelse jeg mer enn gjerne tar med meg igjen, oppsummerer han.

Erik presiserer at han alltid har hatt lyst til å delta på TG.

-Dette var første gang alle brikkene falt på plass, og jeg kommer gjerne tilbake, understreker han.

Muligheten til å spille med og mot venner han tidligere bare hadde hatt kontakt med på nett var en av grunnene til at Erik valgte å reise til Hamar.

-Dette er veldig sosialt. Her får jeg fysisk treffe venner jeg tidligere bare har hatt kontakt med på nett, presiserer han.

TG skal etter sigende være verdens største datatreff. Det er i år solgt nesten 7000 billetter totalt. Tidligere lå kapasiteten på 5400 faste plasser i tillegg til rundt tusen på dagspass. Nå er det nesten 6000 som tar hele påsken i vår gamle OL arena samt de som løser dagsbillett.

-Det står tusenvis på ventelister hvert år. Så her må man være tidlig ute med bestillingen, sier Erik.

Sover i hallen

De aller fleste av deltakerne på TG sover enten på tribunen i hallen eller i soveteltet like utenfor. Mange velger også å bo på hotell.

-Jeg sover i hallen for å få med meg hele TG-pakken. Det er mye både musikk, lys og lyd store deler av døgnet, men er man trøtt nok får man sove, gliser Erik som presiserer at han nok kommer hjem med et kraftig søvnunderskudd.

Deltakerne betaler 1250 kroner for å få sove i hallen, i tillegg til fast PC plass gjennom hele påskehøytiden.

-Jeg synes vi får mye for pengene, avslutter Erik.