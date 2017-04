Nessetkonferansen arrangeres på Bergtun i Eidsvåg 20. april og programmet er nå klart.

– Her blir det mange spennende innlegg med gode foredragsholdere. Konferansen er åpen for alle og vårt mål er å gi faglig påfyll, god underholdning og ikke minst utvikling av nettverk for deltakerne, sier Jan-Børge Silseth, sjef i Nesset Sparebank, som er arrangør av konferansen.

Det er plass til 180 personer på Bergtun, og det har brukt å være populært med mange påmeldinger, så her er det om å gjøre å melde seg på i god tid. Det blir matservering, og konferansen varer en arbeidsdag.

Humor og kultur

Odd Arne Halaas er konferansier i år, og vil lede publikum gjennom dagen på Bergtun. Han er musikant, underholder, historieforteller, programleder og spellemann fra Eide på Nordmøre, og vil ha innledning og kulturelle innslag.

Banksjefen i Nesset, samt Ulrik Molton fra Nesset Næringsforum vil si litt.

Ole Christian Haagenrud, lovende ung pianist, vil presentere Nesset Musikkfest 2017. Her er det mye interessant på programmet.

Jan Andreassen, som er sjeføkonom i Eika Gruppen AS, og aktiv debattant, er tilbake for å holde et innlegg, denne gang om urbaniseringen tidsalder og om det blir distriktsopprør i 2017.

Hilse Aspaas skal snakke om omstilling i en digital hverdag.

Viktig om lagbygging og prestasjonskultur

Nesset Sparebanks ærespris deles ut, og hvem som får den avsløres da.

Karin Fevaag Larsen, som jobber med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma Ny giv AS, skal snakke om prestasjonskultur.

Fra idretten har bedrifter mye å lære om vinnerkultur, det å få det beste ut av andre som leder/trener, stå sammen for å bli best og lykkes osv.

Steinar Mundal, som er trener på det norske skiskytterlandslaget vil holde innlegg om lagbygging og prestasjonskultur. Det handler om å vinne hvis man vil, om å oppleve opp- og nedturer, og om å slå tilbake ved å reise seg igjen.

Til slutt vil Jørund Svensli fra Eidsvåg, sportslig leder i breddeavdelingen og hovedtrener for MFK sitt damelag tale om «Fra hobby til jobb». Han har tatt utradisjonelle valg yrkesmessig, men hans egne verdier har alltid ligget i bunn for valgene han har tatt.