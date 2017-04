Bekymret for påskeberedskapen

Ingar Langli har sendt et leserinnlegg til Driva der han stiller spørsmål ved vinterberedskapen i Norge i framtida.

Langli forklarer hvordan regelendringen for oppkjøring på snøscooter slår ut for blant andre Røde Kors hjelpekorps i leserinnlegget, og undrer seg over om staten planlegger å overta alt det arbeidet de frivillige gjør i dag - eller om de frivillige vil måtte kjøre ulovlig for å redde liv.

Han opplyser at Sunndal Røde Kors hjelpekorps har hatt beredskap i fjellet fra fredag før palmesøndag til 1. påskedag. Tre til fire personer har vært på vakt til enhver tid - og frivillig ofret tida de ellers kunne ha brukt på barna og familien.

Les innlegget her: