Brann på Flatvad

Politiet fikk melding om brannen klokka 19.24. Både brannmannskaper og politi rykket ut til stedet.

Brannen oppsto i en bygning som er under oppføring på Flatvad. Ifølge politiet brant det i isolasjonsmaterialer i bygget.

Klokka 19.50 opplyste operasjonsleder hos politiet, Sigvart Sivertsen, at brannmannskapene på stedet akkurat hadde meldt at de hadde kontroll over brannen. Kort tid etter var brannen slokket.

Årsaka til brannen eller skadeomfanget er ikke kjent. Det oppsto ingen skader på andre nærliggende bygninger.