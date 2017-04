Får en halv million

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. mars 2017 besluttet å innvilge kr. 500.000 til dette formålet.

Enge Tresliperi er Stiftelsen Geitbåtmuseets hovedbygning.

Museets drift, formidling, forskning og forvaltning av både båt- og gjenstandssamling er totalt avhengig av denne bygningen. Dessverre er bygget i en slik forfatning at det medfører høy risiko å oppholde seg i og i nærheten av bygget, melder stiftelsen.

- I 2015 skisserte vi en totrinnsplan for å sikre vår samling av Geitbåter – og for å rehabilitere Sliperiet fra 1912, et teknisk industrielt kulturminne av nasjonal verdi. Ved årsskiftet 2015/2016 ble Fase 1 gjennomført. Båtsamlingen som stod lagret i Sliperiet er nå forvart i en midlertidig plasthall. Utfordringen nå er å sørge for at denne plasthallen blir en midlertidig løsning.

Nå står Fase 2, rehabilitering av selve murbygningen med takkonstruksjon, for tur.

Byggets tilstand skyldes blant annet en brann i 1964 som ble slukket med sjøvann. Saltet har med årene medført så store skader på den opprinnelige takkonstruksjonen i klinket stål.

Stiftelsen Geitbåtmuseet understreker at behovet for rehabilitering av Sliperiet er prekær.

- Geitbåtmuseet er avhengig av å sikre og rehabilitere museumsbygningen, for at håndverket og kunnskapen knyttet til bruk av Geitbåten, samt formidlingen av den nordmørske kystkulturen og industrihistorien, skal kunne bestå i framtida. Enge Tresliperi representerer, i kraft av sin status som teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal verdi, en sentral del av den norske industrihistorien.

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Styret i Stiftelsen UNI har hittil i 2017 bevilget 9,1 millioner kroner til 68 forskjellige prosjekter.