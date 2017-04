Frifunnet for vold mot politiet

I november i fjor skulle mannen avgi prøve til DNA-registeret etter en overtredelse av straffeloven. Han nektet, og leverte klage, men statsadvokaten tok ikke klagen til følge. Polititjenestemenn fra Sunndal lensmannskontor dro til Nesset, hvor mannen oppholdt seg, for å ta prøven. Politiet anmodet ham om å avgi prøven frivillig, men han ba dem snakke med advokaten hans.

Da den ene politimannen åpnet en eske med prøveutstyr for å ta ut en vattpinne og engangshansker, gjorde mannen et utfall med handa, slik at utstyret falt på golvet.

Mannen ble lagt i golvet, og iført håndjern, før han ble snudd på siden, og holdt ned mot golvet av den ene politimannen, mens den andre forsøkte å ta spyttprøven fra mannens munn. Han ville ikke samarbeide, og bevegde foten slik at den traff den ene politimannen i kneet.

Mannen ble ført ut i politibilen og satt i arresten i Molde. Etter å ha rådført seg med advokaten sin, tok han seinere prøven frivillig på politistasjonen.

Politimennene forklarte i retten at de er sikre på at mannen sparket hardt mot kneet til den ene med viten og vilje for å ta igjen mot politiet.

Mannen forklarte imidlertid at han lå med hoften mot gulvet og hadde store smerter, og derfor måtte rette ut den ene foten. Han forklarte også at han bruker blodfortynnende medisin som øker faren for indre blødninger.

Ifølge dommen viser legejournal og bilder tatt av mannen at han var utsatt for fysisk maktbruk fra politiets side.

Politibetjentene ga også forskjellige forklaringer til retten om hendelsesforløpet.

- Retten kan ikke utelukke at polititjenestemennene har gått glipp av detaljer ved hendelsesforløpet, heter det i dommen. Det vises også til at det gikk mer enn tre uker fra hendelsen til den ene polititjenestemannen skrev anmeldelsen i saken. Den andre forklarte at han først leste anmeldelsen før han selv skrev sin egenrapport.

Mannen, som er i 40-åra, ble frifunnet i Romsdal Tingrett. Det vises til de strenge beviskravene som gjelder i straffesaker.