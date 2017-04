Minnerik dag for Live

Tradisjon er det også at det er finvêr 2. påskedag i Todalen, for i løpet av desse 17 åra så har gudstenesta vore flytta i til kyrkja på grunn av at soknerådet trudde det vart dårleg vær, men det vart det ikkje den gongen heller.

For familien Svinvik blir nok denne dagen spesiell.

For dottera Live vart boren til dåpen av foreldra Tore og Kristiana, saman med fadrane og med resten av familien på orkesterplass.

Med sol frå blå himmel utførte vikarprest Torbjørn Brøske dåpshandlinga, og sendte velvalte ord med Live på vegen.

Etter gudsteneste som samla eit lite hundretal tilhøyrarar på denne finvêrsdagen, serverte Todalen Idrettslags trimgruppe pølser, saft og kaffe til heile hopen.

Folk kosa seg i sola og hadde det ikkje så veldig travelt med å kome seg heim etter gudstenesta, og det vart ei verdig avslutning på årets påskefeiring.