Fredag 21.- og lørdag 22. april inviterer Eiksenteret Surnadal for første gang til vårtreff som Eiksenteret Midt-Norge etter sammenslåing av Eiksenteret Surnadal og Eiksenteret Trondheim.

De to bedriftene har gjennom mange år hatt et godt samarbeid. De sier i en pressemelding at sammenslåingen er del av den naturlige utviklingen i markedet som vil styrke selskapets mulighet til å yte god sørvis overfor sine kunder, samt sikre gode utviklingsmuligheter for sine medarbeidere.

Eiksenteret Midt-Norge er representert i 9 egne avdelinger – i Malmefjorden, Surnadal, Orkdal, Støren, Trondheim, Rissa, Stjørdal, Levanger og Steinkjer. I tillegg har de tett samarbeid med Eik Servicesenter Oppdal og Eik Servicesenter Vinjeøra.

Administreres fra Surnadal

I 2016 sto de ni avdelingene for en samlet omsetning på 400 millioner og sysselsetter per i dag over 90 medarbeidere. Administrasjonen til det nye selskapet er lagt til Surnadal med Jon Magne Sæter som daglig leder.

Han forteller at planene om sammenslåing har blitt godt mottatt av medarbeiderne, og at det er en motivert gjeng som står klare for nye utfordringer og som ser utviklingsmuligheter i forbindelse med disse endringene.

Eiksenteret Midt-Norge skal yte salg og sørvis i et av de største landbruksdistriktene i Norge der mer enn 28 prosent av all melka blir produsert i tillegg til stor produksjon av kjøtt, potet, korn og grønnsaker.

Rømmegraut og Valtra

De er klare på at det stiller store krav til bedriften å skulle operere i et slikt distrikt.

Dette er ellers første gang de inviterer til vårtreff som forhandler av Valtra.

Fredag og lørdag kan du altså kikke på Massey Ferguson, Fendt og Valtra traktorer med tilhørende utstyr – både helt nytt, demokjørt og brukt. Her blir det i alle fall mye å velge i.

– Vi viser Valtra i full bredde for første gang på vårtreff med traktorer. Her blir det gode muligheter for prøvekjøring av demotraktorer. Eiksenteret er også utrustet med verktøy og utstyr – blant annet diagnoseutstyr som ny sørvispartner på Valtra, sier Jon Magne Sæter.

Ellers blir det et vårtreff etter tradisjonell lest – som blant annet skal lokke både potensielle kunder og andre interesserte med rømmegraut og spekemat begge dager.