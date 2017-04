Advarer mot livsfarlig ferdsel i fjellet

Det var søndag Tommy Soleim ledet et turfølge mot Blånebba 1320 moh i Romsdalen.

På veg mot toppen oppdaget fjellguiden noe som fikk ham til å reagere umiddelbart. Til TV2 forteller han:

– På den siste flanken før vi skulle begynne på «ryggen» opp er det et naturlig stopp. Der stoppet vi for å prate om skavler, og farene knyttet til å bevege seg for langt ut på dem. Plutselig fikk jeg øye på en person som sto helt ytterst på skavlen, forteller Soleim til TV 2.

Soleim ble svært opprørt av synet.

– Vedkommende hadde gått så langt ut at personens spor nærmest var i fritt fall. Hadde det skjedd et skavlbrekk akkurat da hadde det vært flere hundre meters fall.

Både han og turfølget ble skremt av det de så.

– Jeg fikk hjertet i halsen! Vi hadde akkurat pratet om dødsulykken som skjedde for en knapp uke siden, og det var veldig ubehagelig, sier han.

Det var var 22 år gamle Karianne Julseth Nerland, opprinnelig fra Malmefjorden, som omkom under en skitur til Litjskjorta søndag 9. april. Hun falt flere hundre meter, etter å ha falt utfor en skavl.

Navnet frigitt Omkom i fallulykke ved Litjskjorta søndag.

Rett etter oppdaget gruppa at to andre skiløpere var på vei i det samme sporet – ut over skavlen. Soleim tok bilder for å dokumentere det som skjedde, og delte det seinere på ei turgruppe på Facebook for å advare andre.

– Det store problemet er nettopp at folk følger etter i sporene, og man kan jo tenke at det er utsiktspunkt. Men et skavlbrekk kan være meget alvorlig. De kan brekke langt inn på fast fjell, og dermed kan man anta at man er trygg selv når man ikke er det, understreker han.

