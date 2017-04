En bil kjørte av vegen og havnet på taket torsdag morgen. Ulykka skjedde på fylkesveg 670 ved grendehuset Myrvang på Kvanne i Surnadal.

- Vi vet ikke mer enn at det var en mann som kjørte bilen, og at alle nødetater nå er på stedet. Ut over det venter vi på flere opplysninger fra ulykkesstedet, sier operatør Jan Tore Westa ved politiets operasjonsentral klokka 08.50.