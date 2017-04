- Nordmøringer: Sesongarbeidere

Dordi Skuggevik mener nordmøringene må bidra til å holde det hun kaller, det STORE fylket, sammen. Skuggevik mener det er sesongarbeidermenalitet som preger dem som ivrer for å flytte til Trøndelag.

I et leserinnlegg maner Skuggevik heller nordmøringene til å ta seg sjøl i nakken og gjøre noe framoverlent for å skape nytt liv i regionen. Som for eksempel å ha minst tre operative selfangsskuter. Skuggevik synes også Sunnmøringene burde føle ansvar for å lære nordmøringene å drive forrettning.

