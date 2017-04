Tilrår å ikke påklage henleggelse

Høsten 2015 gikk Sunndal kommune til det skritt å anmelde daglig leder og styreleder i selskapet til politiet for overfakturering av opptil 2,8 millioner kroner. Saka ble henlagt 21. juni.

Kommunens advokat Sverre Larhammer ga i et brev til kommunen uttrykk for at han fant det "svært overraskende, og også skadelig for samfunnsmoralen, at saken (...) henlegges etter bevisets stilling".

Kommunen påklaget henleggelsen, med økonomi- og planutvalgets enstemmige velsignelse.

Nylig ble kommunen varslet om at straffesaka mot Vaskeri Sunndal AS, samt styreleder og daglig leder, 7. mars ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

Anmeldelsen ble med det henlagt for andre gang.

Omfattende etterforskning

- Ved denne gangs behandling hos politiet er det foretatt en rekke nye etterforskningsskritt, forklarer rådmann Randi Dyrnes i saksframlegget til økonomi- og planutvalget tirsdag.

- Dette innebærer avhør av mistenkte, vitner og innhenting av dokumentasjon. Kommunens advokat betegner dette som omfattende etterforskningsskritt. Med bakgrunn i dette er det lite sannsynlig at en ytterligere påklage til statsadvokaten vil føre frem, skriver Dyrnes, og legger til at advokaten råder kommunen til å akseptere henleggelsen.

I innstillingen til økonomi- og planutvalget tilrår hun at utvalget tar henlegggelsen til orientering, og ikke påklager saken.

Fikk 67 prosent

Konkursboet til Vaskeri Sunndal AS ble avsluttet 15. februar ved Nordmøre tingrett.

Uprioriterte krav fikk en dividende på drøyt 67 prosent. Sunndal kommunes krav var på 2,29 millioner kroner, og dividenden på 1,54 millioner kroner.

- Dette betyr et tap for kommunen på kr 749.389,40, opplyser rådmann Randi Borghild Dyrnes i saksframlegget til økonomi- og planutvalget.