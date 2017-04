Ambulansesaka til politikerne

Tirsdag får økonomi- og planutvalget i Sunndal på nytt den såkalte ambulansesaka på bordet.

«Administrativ vurderingsevne samt gode administrative rutiner har vært for svake i denne saken», konkluderer rådmannen i sin vurdering av saka.

Hun peker i saksframlegget blant annet på at politikerne ga tilskudd til Helse og Sosialbygg Sunndal AS, mens pengene ble utbetalt til et annet selskap, Helse og Sosialbygg Norge AS.

Ny runde om ambulansestasjonen Nye opplysninger i ambulansesaka førte til at kommunestyret i Sunndal onsdag valgte å be administrasjonen se på saka på nytt.

«Kommunen har formelt sett utbetalt tilskuddet til feil selskap.»

Rådmannen mener også avklaringer som ble gjort muntlig mellom selskapet og daværende rådmann burde vært referatført, og i tillegg dokumentert og avklart med ØP-utvalget.

«Det faktum at denne endringen ikke ble oppdaget før i desember 2016, tilsier at rutiner må forsterkes. Rådmannen viser til nye rutiner i forbindelse med utbetaling av tilskudd. Styrkede rutiner vil medføre mindre risiko for feil», skriver rådmannen, men legger til at vurderingsevne hos administrasjonen alltid vil være en risiko som ikke kan elimineres.

Krever lovlighetskontroll Hevder eieren av Helse og Sosialbygg har hatt personlig vinning i forbindelse med utbetaling av tilskudd i ambulansestasjonssaken.