Idrettsgalla med prisdryss

Kulturarbeider i Sunndal kommune gjennom tretti år, Jostein Trædal, ble under fredagens idrettsgalla tildelt årets hederspris til stående applaus fra de mange frammøtte.

I sitt virke har han som ansatt i kulturetaten blant annet sørget for å utarbeide søknader som har innbragt et stort antall millioner i spillemidler til anlegg i kommunen. Jostein har blant annet militær bakgrunn. I tillegg har han i alle de år vært en ivrig jeger og friluftsmann, noe som har ført til at den nyslåtte pensjonisten har tilbragt nesten fire år av sitt liv i telt!

Den store prissankeren denne kvelden ble utvilsomt Sunndal Pistolklubb, som ble kåret til årets klubb i tillegg til at de hadde årets talent i Bjørn Harald Brakstad (luftpistolskyting).

Prisen som Årets ildsjel ble tildelt Hilde Nilsen for hennes store engasjement og innsats for Sunndal Håndball. Dette i skarp konkurranse med de to øvrige nominerte, Zakki Børset, fotballentusiast i Kvass/Ulvungen og Sunndal IL, samt Driva IL, representert ved Tom Nilsen, Lars Arnold Forseth og Anders Forseth.

I åpen klasse sto det mellom Elin Solheim, som i fjor landet NM-bronse i Athletic Fitness og Stig Oldervik som var nominert av flere grunner – både egne prestasjoner innen kettlebell, samt for innsatsen han har lagt ned i Bootcamp til inntekt for barneavdelingen ved St. Olavs Hospital. Her var det Oldervik som til slutt trakk det lengste strået.

Driva kommer med utførlig omtale og flere bilder i vår onsdagsutgave.