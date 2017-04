- Var lite folk innom

Surnadal og Sunndal kommuner arrangerer hvert år et treff i Trondheim for å vekke interessse for regionen blant studenter som skal ut i jobb etter endt utdanning. Kommunene har med seg representanter fra næringslivet i regionen på stand.

Tidligere år har kommunene invitert til treff på Dokkhuset. I år var de tilstede på Trøndelagsdagen arrangert på Lerkendal i regi av NTNU. Med på laget fra Indre Nordmøre var en rekke bedrifter fra regionen.

I etterkant av den formelle runden på dagen arrangeres et uformelt pubtreff dit studenter inviteres på kvelden. I år var pubkvelden på Kieglekroa. Foruten representanter fra Indre Nordmøre var også Kristiasund kommune tilstede med representanter på kroa.

- Det har vært et bra treff, men litt lite folk på Trøndelagsdagen, og det førte også til at det ikke var så mange på PUB-treff. Men det var god stemning og vi hadde besøk av interesserte studenter. Samarbeidet med Kristiansund kommune var også bra, oppsummerer Mette Sæther Ormseth for arrangørene.