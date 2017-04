Fredagsgjesten:

Jan Erik Aasbø Glåmen innrømmer gjerne – om enn litt spøkefullt – at han er litt stormannsgal. For enten det nå dreier seg om landbruk og fjøs, eller framtidsplaner for bygd og kommune, så tør han å tenke stort. Nå går han «all in» for å realisere unike Halsa handels- og næringspark.