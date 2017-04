Åpnet enesteående anlegg

Søndag ble den nye gapahuken og rullestolvegen til Seljebøvatnet offisielt åpnet. Naturlig nok var det ordfører Ståle Refstie som var forespurt om å ta seg av dette. Til stede fra kommunen var også varaordfører Janne Merete Seljebø Rimstad, og fra kulturtjenesten møtte Siv Grete Sponås. Også leder i TMK-utvalget Bjørn Røkkum var blant de frammøtte.

Jermund Ansnes orienterte innledningsvis om prosjektets gang før han ga ordet til Refstie, som foretok den høytidelige åpningen til jubel fra de 80-90 frammøtte.

Historien om hvordan dette prosjektet er kommet i stand vil vi komme nærmere tilbake til i papirutgaven kommende uke. I kortversjon kan vi fastslå at uten en del nøkkelpersoner hadde det ikke gått å få realisert dette prosjektet så raskt som det nå har skjedd. Vi tenker da i første rekke på en enorm glød og innsats fra byggeleder Jermund Ansnes og hans dugnadsgjeng som teller over 40 navn, leder i Ålvundfjord bygdelag, Kari Grete Røkkum Vevang og ikke minst at en velvillig grunneier (Lars Seljebø) har spilt på lag fra dag én. At faren Endre stiller opp og brøyter vegen er naturlig nok også med på å høyne bruksverdien ytterligere.

Å ha et anlegg av en slik art som kan nås med rullestol teller veldig mye, og dette er nok også blitt vektlagt underveis. Allerede siden september er det blitt registrert 4000 turer til Seljebøvatnet.

Vi i Driva kommer med utførlig omtale i vår onsdagsutgave.