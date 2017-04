Mangler hos tre av fire brannvesen

Arbeidstilsynet gjennomførte 171 tilsyn i fjor for å se hvordan landets brannvesen beskytter sine tjenestemenn mot kreftfremkallende røyk. 127 av disse brannkorpsene har fått pålegg om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for helsefarlig eksponering av brannrøyk, melder VG.

Når de gir pålegg om bedring, mener Arbeidstilsynet at arbeidsgiveren ikke oppfyller de lovfestede kravene til å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø.

– Arbeidsgivere må gjøre alt som gjøres kan for å ivareta helsen og sikkerheten til de som passer på alle oss andre, sier direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet til avisa.

Det siste året har VG Helg fulgt flere brannmenn fra Bergen. Fra innsiden av de dramatiske bybrannene – og i kampen mot kreftsykdommen. De håper nå å få myndighetene til å anerkjenne en sammenheng mellom sykdommen og yrket.

– Vi vet at brannfolk og feiere er langt mer utsatt for kreft, lunge og luftveislidelser enn befolkningen ellers. Vi vet også at det er en klar sammenheng mellom disse sykdommene og den eksponeringen de utsettes for i jobben, sier Webb.