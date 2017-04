Mauseth til Sunndal

Filmen «Karenina & I» gir et unikt innblikk i hvordan en skuespiller utforsker grensene mellom fiksjon og virkelighet. Litteratur, teater og det virkelige livet kommer sammen - og skaper et portrett av Anna Karenina er helt unikt. Det handler om å forstå kjærligheten, holde ut ensomheten, forfølge håpene og drømmene og leve livet til fulle.

Ved Sunndalsøra kino blir det spesialvisning av filmen med besøk av skuespilleren Gørild Mauseth torsdag kveld. Det blir innledning før visningen, og samtale om filmen etterpå, opplyser kinoen.

I møtet med publikum byr Gørild på et åpenhjertig innblikk i sin historie, fra en lammende ulykke som 15-åring i Kjøllefjord i Finnmark til hun sto på scenen som Anna Karenina i Riksteatrets suksessforestilling i 2012.

Hvordan hadde det seg egentlig at jenta fra den nordligste Finnmarkskysten valgte og turte å satse på skuespilleryrket?

Mauseths dypdykk i Anna Karenina stoppet imidlertid ikke med Riksteatrets oppsetning.

Allerede i september samme år startet en ny reise som skulle ende med å spille rollen på det anerkjente Gorkij Drama Teateret i Vladivostok, en oppsetning som står på repertoaret ut 2018. For å forberede seg til oppsetningen på Gorkij Drama Teateret - og en rolle på et fremmed språk og i forfatterens hjemland - bestemte Gørild seg for å lære russisk og oppdage de egentlige årsakene til at Tolstoj skrev romanen. Hun legger ut på den 11 000 kilometer lang reisen fra Murmansk til Vladivostok med tog. Det er denne reisen som har blitt til dokumentarfilmen «Karenina & I».

Publikum vil få ta del i Mauseths unike oppdagelser med rollen som Anna og få oppleve hvordan det har forandret hennes eget liv.