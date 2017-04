– Er ikke Gjelstens løpegutt

Forfatter og journalist Aage Sivertsen fikk i helga mye oppmerksomhet for sitt blogginnlegg «Keiserens nye klær». I innlegget skriver han om spill i kulissene rundt planene om avfallsdeponiet på Raudsand.

Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS svarer på innlegg om deponi – Et trygt alternativ Harald Storvik mener Raudsand er et godt alternativ for å anlegge deponi for farlig avfall.

Stig O. Jacobsen er en av dem som har silt seg i spissen for protestgruppa mot deponiet på Raudsand. Sivertsen minner om at Jacobsen er en av Bjørn Rune Gjelstens forretningsvenner, og skriver at forretningsmannen blant annet har eierandeler i Angvik Areal AS, som delvis eies av Stig O. Jacobsen. Til sammen er Gjelsten og Jacobsen felles medeiere i 14 aksjeselskaper, skriver Sivertsen, og legger til at de to har samarbeidet i en rekke prosjekt.

– Det synes åpenbart at Stig O. Jacobsen blir brukt i en strategisk plan, mener Sivertsen.

– Planen er at forretningskamerat Bjørn Rune Gjelstens selskap NOAH skal få bygge avfallsdeponi i Brevik.

I avisa Porsgrunns Dagblad – som dekker Brevik – kommenterer Nesset-ordfører Rolf Jonas Hurlen saka (krever innlogging). Han bekrefter at han er kjent med konspirasjonsteoriene.

– Hvis det er hold i et slikt spill, så ligger spillet mange divisjoner over det vi er vant til her, sier ordføreren til avisa.

Noe som i tur har fått Stig O. Jacobsen til å reagere kraftig. I Romsdals Budstikke (krever innlogging) sier han klart ifra om at han «ikke er Gjelstens løpegutt».

– At påstander blir satt fram i en blogg, får så være. Men når ordføreren i Nesset uttaler seg slik, er det både skuffende og overraskende, sier Jacobsen til avisa. Han legger til at han oppfatter det slik at Hurlen nærmest fremmer de samme beskyldningene om at han skulle gå Gjelstens ærend, og åpner for spekulasjon i denne retningen.

Jacobsen bekrefter at Berg Jacobsen-gruppen samarbeidet med Gjelsten om bygging av Seilet i 2003. I dag har de verken selskapsmessig samarbeid eller styresamarbeid. På spørsmål om de to er nære venner, svarer Jacobsen at de ikke er omgangsvenner, og at de ikke har en spesielt nær relasjon.

– Å insinuere at jeg skulle være løpegutt for Gjelsten er helt urimelig, jeg trenger ikke være løpegutt for noen, sier Jacobsen, og understreker at engasjementet hans er basert på hans egen situasjon.

– Jeg og min familie har bodd i 13 generasjoner i Angvik og drevet næring her.