Opplevde eit mareritt

- Dette kunne gått riktig ille, seier Heggset, til Vikebladet.

- Det var eigentleg hell i uhell at vedkomande klarte å svinge unna i tide, seier Lars Kristian Heggset til Vikebladet Vestposten.

Yrkessjåføren, som driv Heggset Transport, køyrer for Surnadal Transportpartner til dagleg. Han eig lastebilen han køyrer sjølv, og den var flunkande ny for berre nokre veker sidan. Måndag, rundt klokka 13, opplevde Lars Kristian sitt store mareritt. Ein raud bil av typen Peugeot kom køyrande i hans køyrefelt, rett mot lastebilen. Heggset stod på bremsa for å redusere farta på lastebilen sin, og i siste sekund styrte bilen unna. Den trefte likevel lastebilen, men i staden for ein front mot front-kollisjon enda hendinga med nokre riper i lakken og eit knust blinklys på lastebilen. Då han kom ut såg han etter bilen, som var i ferd med å stoppe nokre hundre meter lengre mot Ulsteinvik. Men i staden for å snu og kome tilbake, køyrde bilen vidare mot Ulsteinvik.

- Eg var framleis ganske oppskaka etter hendinga, men ringte poltiet etter eit par minutt. Eg fortalde kva som hadde skjedd, og at dei måtte gjere det dei kunne for å stoppe bilen. Den har diverre fordufta, seier Heggset.

