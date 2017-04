Skifter kirketaket

Det har vært innbudt til tilbudskonkurranse om rehabiliteringen av taket på Hov kirke, i henhold til loven om offentlige anskaffelser. I dag er aktuelle tilbydere på befaring. Driva får opplyst at fire firma møtte opp.

Hov kirke på Sunndalsøra ble bygd i 1887, og taket antas å være det originale taket, lagt for 130 år siden - i Oppdalsskifer.

For en stund siden ble det oppdaget at taket lekker, og at det må skiftes. I tilbudsdokumentet går det fram at all skifertaksteinen skal rives, og erstattes med Altaskifer. Også underlag, beslag, takrenner, vindskier og dekkbord skal skiftes.

Ferdigstillelse er planlagt i høst.

Kulturdepartementet har gitt et tilskudd på en million kroner til nytt tak på kirka, og kommunestyret har bidratt med restbevilgningen på 1,6 millioner.