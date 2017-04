Storleser ble gjort stas på

Det er mange som er glade i biblioteket, og gjerne tar turen innom for å låne og lese. Å fortape seg i bøkenes verden kan gjøre godt, både for barn, unge, voksne og eldre.

Mandag markerte biblioteket Verdens Bokdag, og delte blant annet ut roser til alle som tok turen innom.

Biblioteket er fortsatt populært, bekrefter Claus Christian Hansen, som er biblioteksjef i Sunndal. Han støtter seg til tall som viser en liten økning i besøket. Mange bruker riktignok biblioteket på en annen måte enn før, også som møteplass, men blant barn er det for eksempel flere som låner bøker.

– Jeg er innom biblioteket minst to-tre ganger i måneden, forteller Hafstad.

Som regel blir mer enn ei bok med heim igjen. Med hendene illustrerer Hafstad at han bærer med seg en stor stabel bøker. Han forteller med et smil at han gjerne leser flere bøker på samme tid. Særlig liker han å lese bøker om historie. Andre verdenskrig har opptatt ham siden han på ungdomsskolen skrev særoppgave om emnet og sikret seg karakteren Særlig godt, både skriftlig og muntlig.

– Jeg har lest enormt mye om krigen, bare de siste åra har jeg nok lest over 130 bøker.

Den siste tida har Hafstad også lest mye om Midtøsten, for å sette seg mer inn i historien, og bedre se sammenhengen mellom religion, kultur og samfunn.

– Det er noe med bøker; en kan gå mer i dybden, skyter biblioteksjefen inn.

Torodd legger til at han ikke er av dem som bruker tida på data. Han velger heller ei god bok.

– Og vi liker å bli brukt!, nikker biblioteksjef Hansen.

Hvert år på Verdens Bokdag velger biblioteket ut en låner som de gjør ekstra stas på.

I fjor var det en ung låner som ble valgt ut, og tidligere har biblioteket blant annet valgt ut en lesersirkel. I år falt valget på Torodd, som både fikk med seg en rød rose og et gavekort fra bokhandelen i Sunndal.

Kan hende blir det mer godt lesestoff. Ikke så å forstå at han er i ferd med å gå tom. På nattbordet har han flere bøker liggende, forteller han.

Om Nord-Korea. Og andre verdenskrig. I tillegg er han på veg ut for å kjøpe seg et par pocketbøker, smiler han. For når storleseren skal koble litt av; da leser han mer. Men da faller valget på mer lettleste, enkle bøker.

– Jeg tror jeg leser bøker fra 16 forskjellige serier nå, forteller han.

– Det er litt som med mat, smiler Hansen. God kvalitetsmat i hverdagen – og så kanskje en og annen utskeielse i form av lørdagsgodt av og til.

Verdens Bokdag er en FN-dag som markeres hvert år den 23. april, og målet med dagen er å markere bokas rolle i samfunnet, boka som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.

Markeringen baserer seg på en gammel tradisjon fra Barce

lona, hvor man hvert år på samme dag setter byen i bokas tegn. I dag blir dagen markert i mer enn hundre land. I Norge har man feiret verdens bokdag siden 1997. Dagen blir markert av bokhandlere, bibliotek og skoler i hele landet.

Som en del av markeringen i Sunndal tilbyr biblioteket også hele denne uka «amnesti» – det vil si at du kan levere "glemte" bøker, uten å måtte betale så mye som et rødt øre i purregebyr.