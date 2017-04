Lions Club med aksjon

NESSET: Lørdag 29. april arrangeres Lions Tulipanaksjon 2017.

Aksjonens motto er «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». Tulipanaksjonen er en årlig landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge. Barn og ungdom vet nok noe om narkotika, men likevel klarer ikke alle å ta de riktige valgene. Et godt skole- og opplæringsmiljø er viktig for å styrke barnas sosiale kompetanse.

Lions har derfor utviklet et undervisningsprogram som heter «Mitt valg» som benyttes i barnehager, grunnskolen og videregående skoler. Tusenvis av barn og ungdom får hver dag trening i å ta ansvar, kommunisere og ta beslutninger. På den måten får de økt sjøltillit som bidrar til integrering, hindre mobbing og styrke til å ta egne valg.

Lions Tulipanaksjon bidrar til å finansiere dette arbeidet. I forbindelse med aksjonen vil Lions Nesset ha stand i Eidsvåg på Coop Prix og Bunnpris, og i Eresfjord på Coop-butikken. Alle som gir 100 kroner i støtte får en bukett tulipaner.