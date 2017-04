Vil ha anstendig valgkamp

- Dessverre ser vi en tendens til at kommentarfeltene flommer over av personhets og sjikane av mennesker som engasjerer seg. En slik hets kan skade det politiske engasjementet, og dermed demokratiet, fordi folk vil reservere seg i å delta i debattene, sier Torve.

Hun mener man sjøsagt skal ha stor takhøyde for ulike politiske synspunkt, det skulle bare mangle. Politisk meningsbrytning er demokratiets styrke.

- Men når debattanter velger å komme med nedlatende personkarakteristikker, grove fornærmelser eller trusler - da har vi et ansvar for å sette ned foten. Slik skal vi ikke ha det. Vi som er folkevalgte og alle som ønsker å bli folkevalgte skal være gode forbilder i det politiske ordskiftet. Vi må huske at vi også er forbilder for barn og unge.

Torve sier hun er glad for at samtlige i fylkestinget har signert oppropet.

- Det vil bli sendt en oppfordring til kommunestyrer og fylkesting i hele landet om å slutte seg til oppropet. Det er opprettet et nettbasert opprop på opprop.net Og jeg oppfordrer alle som støtter oppropet, uavhengig av om man er folkevalgt eller ikke, om å gå inn å signere oppropet som heter "Opprop for en anstendig valgkamp".

Her oppropet som fylkestingsrepresentantene har skrevet under på: