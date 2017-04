Arvesen i "Mesternes mester"

Fem kvinner og fem menn er klare til neste sesong av «Mesternes mester», som sendes på NRK på nyåret 2018. Det skriver NRK i en pressemelding.

Deltakerne er:

•Kurt Asle Arvesen (42), sykling

•Isabel Blanco (38), håndball

•Rolf Falk-Larssen (57), skøyter

•Solveig Gulbrandsen (36), fotball

•Gro Hammerseng-Edin (37), håndball

•Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring

•Steffen Iversen (40), fotball

•Espen Jansen (49), turn

•Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling

•Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

Spennende bukett

- Jeg synes dette er en helt utrolig spennende bukett idrettsutøvere, sier programleder Dag Erik Pedersen. Han gleder seg til å starte innspillingen av sesong 9 i Faro sør i Portugal i begynnelsen av juni.

«Mesternes mester» er blitt et av NRKs aller mest populære programmer, med seertall opp til godt over millionen. To ganger har serien vunnet Gullruten for beste konkurransedrevne reality. Pedersen har vært programleder helt siden første sesong ble sendt i 2009.

- Det er nesten ikke til å tro at vi har kommet fram til niende sesong, sier Dag Erik Pedersen. - Da vi satte i gang, ante vi ingen ting om suksessen som ventet. At dette er NRKs største familieprogram på TV, og at barn helt ned i femårsalderen elsker det, gjør meg så stolt, sier han.

Så langt har det bare vært menn som har vunnet tittelen «Mesternes mester». Forrige sesong vant Anders Jacobsen, men snøbrettkjører Helene Olafsen ga skihopperen kamp til døra og ble slått helt på målstreken.

- Håpet om å se ei jente vinne, er ikke mindre denne gangen, sier Dag Erik Pedersen.

Tidligere sesonger av «Mesternes mester» har vært spilt inn i Spania, på Malta, Kypros, i Ungarn, Italia, på Sicilia, i Monaco og Hellas. Nå er det altså Portugal som står for tur.

«Mesternes mester» produseres av Rubicon TV for NRK.

Om deltakerne

Steffen Iversen

•Fotballspiller, 40 år. Fra Trondheim, bosatt i Karmsund

•Har gjennom 79 landskamper scoret 21 mål for Norge, og var toppscorer i EM-kvalifiseringen i 2008 med 7 mål. Han har blitt norsk seriemester flere ganger, og spilte for Tottenham da laget vant den engelske ligacupen i 1999.

Kurt Asle Arvesen

•Syklist, 42 år. Fra Eresfjord, bosatt i Lommedalen

•Har deltatt i alle Grand Tours, med en etappeseier i Tour De France (2008) og to etappeseire i Giro D’Italia (2003 og 2007) som karrierens høydepunkt. Han har også gull fra U23-VM (1997) og har tilbragt mange år som sykkelproff i Italia og Luxembourg.

Andreas Ygre Wiig

•Snøbrettkjører, 36 år. Fra Asker, bosatt i Oslo.

•Har har vunnet en lang rekke medaljer, inkludert tre gull i X-games (to fra 2007, ett fra 2008). Blant hans mest spektakulære triks er en Backside Rodeo 720 fra en 20 meter høy klippe i California. Andreas ble proff som 19-åring og har blitt kåret til tiårets snowboarder av Norges Snowboardforbund.

Espen Jansen

•Turner, 49 år. Fra Lillestrøm (født i Haugesund), bosatt i Jessheim.

•Har 10 kongepokaler, den første vant han som 20-åring, den siste som 40-åring. Han har vunnet 96 NM-gull over 30 år som aktiv utøver, og har deltatt i 17 VM og 14 EM. Som en av få utøvere har Espen også fått en øvelse oppkalt etter seg: Jansen-svingstanga.

Rolf Falk-Larssen

•Skøyteløper, 57 år. Fra Trondheim.

•Tilhørte den første generasjonen av norske skøyteløpere som kunne leve av idretten. Gjennom karrieren har han vunnet en rekke medaljer, blant annet VM-gull (1983), to EM-sølv (1982 og 1984) og åtte NM-gull. Han har også to kongepokaler og har satt verdensrekord to ganger.

Gro Hammerseng-Edin

•Håndballspiller, 37 år. Fra Gjøvik, bosatt i Larvik.

•Har spilt 167 landslagskamper for Norge, og scoret så mange som 631 mål. Som kaptein ledet hun det norske håndballandslaget til gull i både OL (2008) og EM (2004 og 2006), og sølv i VM (2001 og 2007). Hun har også vunnet Champions League med Larvik (2010/2011-sesongen), blitt kåret til årets lagspiller og årets forbilde på Idrettsgallaen, og mottatt en rekke andre personlige utmerkelser.

Bjørg Eva Jensen

•Skøyteløper og syklist, 57 år. Fra Larvik, bosatt i Stavern

•Vant sitt første NM på skøyter som 14-åring. Ble juniorverdensmester og tok OL-gull da hun var 20 år gammel (1980). I OL i 1980 var hun den eneste norske utøveren som tok gull, og hun er til dags dato den eneste norske kvinnen som har olympisk gull på skøyter. Bjørg Eva er fremdeles den mestvinnende i junior-VM, uansett kjønn. Hun har satt flere verdensrekorder og har en rekke medaljer fra både NM, EM og VM som senior. På sykkel har hun åtte NM-titler, fordelt på lagtempo, gateritt, tempo og bane.

Solveig Gulbrandsen

•Fotballspiller, 36 år. Fra Kolbotn.

•En av Norges mest profilerte kvinnelige fotballspillere gjennom tidene. Hun har scoret 54 mål i løpet av sine 185 kamper for landslaget. Det er bare to andre i Norge som har spilt flere landskamper enn Solveig. På landslaget har hun vært med på å sikre EM-sølv og det historiske OL-gullet i Sydney i 2000.

Lena Boysen Hillestad

•Hundekjører, 48 år. Fra Nittedal, bosatt i Hamar

•Tilhører den ypperste verdenseliten i hundekjøring, innen både nordisk stil, slede, sprint og barmark. Hun tok sitt første senior NM-gull som 20-åring. Siden har hun vunnet totalt 25 VM-gull, 15 EM-gull og 28 NM-gull, i tillegg til fire kongepokaler.

Isabel Blanco

•Håndballspiller, 38 år. Fra Bergen, bosatt i Berger i Svelvik.

•Scoret 165 mål i løpet av sine 86 kamper for det norske landslaget, og har vært med på å sikre to EM-gull (2004 og 2008). Hun har også blitt dansk seriemester og cupmester, og er blitt kåret til årets lagspiller og beste strekspiller i den danske ligaen. Med Larvik har hun vunnet både NM, serien og sluttspillet, i tillegg til to sølv i Champions League.

Tidligere vinnere av Mesternes mester

•Sesong 1: Dag Otto Lauritzen

•Sesong 2: Daniel Franck

•Sesong 3: Finn-Christian Jagge

•Sesong 4: Tor-Arne Hetland

•Sesong 5: Marco Elsafadi

•Sesong 6: Aleksander Hetland

•Sesong 7: Thor Hushovd

•Sesong 8: Anders Jacobsen