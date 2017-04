Forhandler om sammenslåing

Nesset Sparebank og Sunndal Sparebank var nesten kommet i mål med forhandlinger om en fusjon melllom de to bankene da det oppstod et overraskende brudd våren 2015. Bankene har så langt ikke villet gå ut med årsaken til at fusjonen ikke ble noe av. I ettertid har Sunndal Sparebank opprettet avdeling i Molde, og skal gjøre det samme i Ålesund i løpet av sommeren.

Nå har Nesset Sparebank søkt andre samarbeidspartnere. I en pressemelding skriver banken at det har besluttet å gå i forhandlinger om en mulig sammenslåing med Bud, Fræna og Hustad Sparebank.

Bakgrunnen for vedtaket er et ønske om å skape en større lokal bankenhet med sterkere konkurransekraft, bedret lønnsomhet og større evne til å bidra til lokalsamfunnenes videre utvikling, herunder utvikling av lokalt næringsliv. En eventuell fusjon skal ivareta lokal identitet, beslutningskraft og lokal sparebankfilosofi. Banken ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og i fremtiden være en god og attraktiv arbeidsgiver.

Med en eventuell fusjon er banken også i førersetet i møtet med en stadig mer krevende fremtid i bransjen.

I pressemeldingen blir det vist til at begge bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn. Det er en sentral premiss for styrene at denne posisjonen videreføres og forsterkes.

- En sammensluttet bank vil få en forretningskapital på om lag 6 milliarder kroner og en

ansvarlig kapital på i overkant av 530 millioner kroner. Banken vil sysselsette om lag 47

personer og være den eneste med hovedkontor i Romsdal. Forhandlinger vil starte opp umiddelbart med mål om å legge fram saken for generalforsamlingen/forstanderskapet innen utgangen av september i 2017. Avhengig av prosessen med å få nødvendige myndighetstillatelser, tar vi sikte på å gjennomføre av en sammenslutning innen 1. januar 2018.

Banksjef i Bud, Fræna og Hustad Sparebank, Odd Kjetil Sørgaard, vil bli foreslått som administrerende banksjef for ny bank. Banksjef i Nesset Sparebank, Jan-Børge Silseth, vil bli foreslått som banksjef (NK). Nytt hovedkontor blir i Elnesvågen med avdelingskontor i Eidsvåg.