Barbro inn i IE-ledelsen

Lørdag valgte et samlet landsmøte Frode Alfheim som ny forbundsleder i Industri Energi. Alfheim (49) er fra Dønna kommune i Nordland fylke. Har har vært nestleder i Industri Energi siden 2010 og i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006. Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 og har blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium (nå Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alfheim har jobbet for LO siden 1990-tallet. Han var ungdomssekretær i LO/AUF i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet han som oljesekretær i LO og LO Industri. Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver i forsvarsdepartementet (1996), nærings- og handelsdepartementet (1996-97) og arbeids- og administrasjonsdepartementet (2001).

I forbundets nye ledelse har også Barbro Tverfjell Auestad fått plass.

Auestad er lokal leder i Sunndal Kjemiske Fagforening.

- Det er veldig viktig for oss i Hydro Aluminium å få en representant i styret. Det blir en ung forbundsledelse nå, både med meg og Lill-Heidi Bakkerud. Det at vi blir to kvinner i ledelsen er jo også veldig positivt i denne mannsdominerte indusrien vår, sier Auestad.

Sunndal Kjemiske Fagforening skal nå velge ny leder, og de vil avholde nytt årsmøte så fort det lar seg gjøre.

Slik er den nye ledelsen (arbeidsutvalget) i Industri Energi etter valget lørdag:

Frode Alfheim, forbundsleder (Industri Energi), nyvalgt

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder (Statoil), nyvalgt

Terje Valskår, nestleder (Eramet Sauda), gjenvalgt

Ommund Stokka (Industri Energi), gjevalgt

Asle Reime (ESS), gjenvalgt

Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), nyvalgt

Tøff, sterk – og klar til innsats Hun er opptatt av rettferdighet, Barbro Auestad. Det kan komme godt med. Nylig ble hun valgt til leder i Sunndal Kjemiske Fagforening. Et historisk valg. Yngste leder noensinne. Og den første kvinnelige.