Det meldes og flere viltpåkjørsler rundt om i distriktet. Fredag ettermiddag ble et rådyr påkjørt på Frei. Bilen kjørte videre til tross for at dyret fikk knekt beina. En person varslet og fikk avlivet dyret. Politiet oppfordrer sjåfører som kommer ut for slike henvendelser om å ringe politiet. Det blir ingen strafferaksjoner etter en viltpåkjørsel, men rask varsling kan spare dyret for lidelser.