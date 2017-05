Fikk gaupa på film

Det var 18. april at Øyvind Moe Tangen, som bor på Neslandet (Ålvundfjorden, Sunndal kommune), hørte et rådyr skrike stygt i skogen ikke langt fra huset. Det skulle snart vise seg at det var gaupa som hadde vært ute på jakt. Han forteller:

- Dagen etter var madammen hjemme, og da fikk hun plutselig se gaupa nedenfor huset her. Hun fikk da filmet gaupa, som bar det døde rådyret ned i fjæra for å fortsette måltidet sitt der, forteller han.

Rovdyret vendte tilbake flere ganger, så paret fikk flere sekvenser med film av den, til sammen 10-11 minutter.

- Første gangen ble gaupa forstyrret og dro igjen, så da satte vi opp viltkamera i mellomtida, før den kom tilbake igjen. Den dukket opp flere ganger i løpet av dagen, så vi fikk den på film både med viltkamera og vanlig kamera, forteller Øyvind.

Det er første gang han ser gaupe her, så dette synes han var en flott opplevelse.

(Videoen er en noe redigert sammensetting av tre ulike videosnutter fra viltkameraet).