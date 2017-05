Leder for fjerde gang

Pressemelding fra Tv-aksjonen i Møre og Romsdal:

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Marius Hammer skal for fjerde gang lede arbeidet med den årlige dugnaden i Møre og Romsdal.

- Møre og Romsdal bobler av gründerkraft og dugnadsånd. Jeg er imponert over engasjementet for TV-aksjonen i vårt fylke – sammen har vi klatret til å bli landets fjerde beste TV-aksjonsfylke. I år vil vi videre, og målet er å engasjere enda flere skoler for TV-aksjonen UNICEF, sier Marius Hammer.

Han gleder seg til å ta fatt på jobben med å mobilisere flere hundre frivillige og omtrent 5000 bøssebærere i Møre og Romsdal.

- TV-aksjonen er helt unik i verdenssammenheng. Da samles hele Norges befolkning for en viktig sak én søndag i oktober. Kongefamilien, statsministeren, næringsliv, skoler, organisasjoner, trossamfunn og mannen i gata bidrar alle til å gi utdanning og håp til barn rammet av krig og konflikt, sier Marius Hammer.

Årets TV-aksjonsmidler går til UNICEFs arbeid i fem land: Syria, Colombia, Mali, Sør-Sudan og Pakistan. TV-aksjonen går av stabelen 22.oktober.

- Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi utdanning og håp til barn i konfliktområder. Dette er barn som drømmer om å bli lærere, leger, ingeniører og om å bygge opp landet sitt. UNICEF jobber for at ingen barn skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter, sier Marius Hammer.

TV-aksjonen er arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974.

Over 7000 frivillige jobber fram mot aksjonsdagen for å mobilisere 100 000 bøssebærere.

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og til stede i 190 land.